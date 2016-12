Gedruckter Beitrag zur Regionalentwicklung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539556/

"Das Havelland um Rathenow und Premnitz" beschreibt das westliche Havelland mit seinen geografischen, hydrologischen und klimatischen Landschaftsbedingungen. Ebenso wird die Pflanzen- und Tierwelt sowie die geschichtliche Entwicklung der Region von der Urgeschichte bis heute mit vielen Karten, Diagrammen und Zeichnungen beschrieben. Die umfangreichen Anhänge listen noch einmal alle Fakten zu den Themen auf.

Auf 454 Seiten wird hier ein Gebiet von 726 Quadratkilometern umfassend beschrieben. Im Hauptteil werden alle Orte der Region mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Dazu kommt ein umfassendes Personen, Orts- und Sachwortverzeichnis.

"Der Landkreis hat das Buchprojekt gern, auch finanziell, unterstützt", so Landrat Roger Lewandowski (CDU) in seinem Grußwort. "Ich bin sehr begeistert über den Umfang und den Inhalt des Buches." Die feierliche Präsentation im Theatersaal des Kulturzentrums hatten am 15. Dezember mehr als 100 heimatkundlich interessierte Westhavelländer besucht.

"Zum Prinzip der Reihe gehört, dass neben Experten auch Fachleute aus der Region an der Erarbeitung des Buches beteiligt sind", so Dr. Haik Thomas Porada vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig, der schon zirka 20 Bände der Reihe mit herausgegeben hat. So waren an dem neuen Band insgesamt 21 Autoren und rund 30 Mitwirkende beteiligt. Mitinitiator des Buches über das westliche Havelland ist Dr. Sebastian Kinder aus Kirchmöser. Der Professor für Wirtschaftsgeographie an der Universität Tübingen hatte bereits die Veröffentlichung des Bandes 69 "Brandenburg an der Havel und Umgebung" (2006) angeregt. Gemeinsam mit Dr. Bettina Götze, Geschäftsführerin des Kulturzentrums und Leiterin des Optik-Industrie-Museums, setzte er sich nun für die Fortsetzung der Reihe mit dem sich nördlich an Brandenburg an der Havel anschließenden westlichen Havelland an.

"Ein Buch, das so anschaulich und umfassend unsere Städte und Gemeinden einer breiten Öffentlichkeit vor Augen führt, ist ein schöner Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung", begründete Andreas Schulz als Vorstandsmitglied der Mittelbrandenburgischen Sparkasse die finanzielle Förderung des Buches.

Über Brandenburger Regionen erschienen bisher 13 Bände, darunter einige der bereits vergriffenen Bände 1 bis 56. 2018 erscheinen im Böhlau-Verlag die Bände über die nördliche Uckermark um Prenzlau (80) und den Barnim (81). Die landeskundliche Bestandsaufnahme "Das Havelland um Rathenow und Premnitz" kostet 29,90 Euro und ist auch im lokalen Buchhandel erhältlich.