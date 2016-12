artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Die Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag will Flüsse und Seen mit der Anlage von Randstreifen besser schützen. "Wo landwirtschaftlich genutzte Flächen an Gewässer stoßen, sind solche Gewässerrandstreifen extrem wichtig, weil sie Pestizide und Dünger vom Wasser fernhalten", sagte der Grünen-Abgeordnete Benjamin Raschke am Donnerstag in einer Stellungnahme zur geplanten Neuauflage des Wassergesetzes. "Sie fördern zudem die Artenvielfalt und die Schönheit unserer Landschaft." Daher solle eine Pflicht zur Ausweisung dieser Randstreifen im Gesetz festgeschrieben werden.