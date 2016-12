BÃ¼rgerbeteiligung: Resonanz eher mau

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Durchwachsenes Interesse: Die Umfrage zur Bürgerbeteiligung in Falkensee ist gut eineinhalb Wochen vor dem Ende am 31. Dezember bislang auf relativ maue Resonanz gestoßen. So haben aktuell rund 650 Falkenseer teilgenommen, ein Großteil online. Das teilte die Rathausverwaltung am Mittwochabend auf Anfrage mit. Die Umfrage gilt als eine wichtige Grundlage für die Bewertung der bisherigen Bürgerbeteiligung inGefragt wird unter anderem, welche Beteiligungsverfahren den Bürgern bekannt sind und ob sich die Bürger über Beteiligungsmöglichkeiten ausreichend informiert fühlen. Verwendet werden die gewonnenen Informationen im Rahmen einer Studie zum Konzept der Bürgerbeteiligung, die von den Beratungsfirmen arf GmbH und AgoraKomm durchgeführt wird. Die Umfrage ist anonym und die Beantwortung dauert nur etwa fünf bis acht Minuten. Wer sich gern an der Umfrage beteiligen möchte, kann die Fragen online unter falkensee-umfrage.arf-gmbh.de beantworten.