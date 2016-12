Miteinander reden statt Ã¼bereinander

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Der Verein der Linksfraktion des Bundestages hat der Freizeit-Gruppe "Lebensfreude" in Neuruppin 250Euro an Spenden übergeben. Zusätzlich spendete die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann aus Tornow bei Wusterhausen noch einen Betrag dazu, der das Essen finanziert, das am Donnerstag an langer Tafel im Café Hinterhof serviert wurde.