Stadt bleibt im Stadthaus

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Grünflächenamt bis KfZ-Zulassungsstelle: Das Stadthaus in der Goepelstraße ist mit rund 350 Mitarbeitern der größte Verwaltungsstandort der Stadt - und wird es auch bleiben. Der Eigentümer hat angekündigt, den Mietvertrag um zehn weitere Jahre zu verlängern. Ablehnen kann die Stadt nicht.

Mietvertrag bis 2028: Der Verwaltungsstandort Stadthaus in der Goepelstra├če © Ren├ę Matschkowiak

Darüber informierte Baudezernent Markus Derling vor kurzem die Stadtverordneten, nachdem die Fraktion aus Grünen/BI Stadtentwicklung/Pirat dazu eine Anfrage gestellt hatte. Denn der Mietvertrag mit dem Eigentümer der Immobilie könnte im März 2018 nach dann 20 Jahren auslaufen. Auf der anderen Seite wird mit dem alten, sanierungsbedürftigen Krankenhaus in der Heilbronner Straße in absehbarer Zeit - wenn das Klinikum seine Außenstelle schließt - eine große stadteigene Liegenschaft frei, für die dann keine Miete fällig wäre.

Doch zum Umzug wird es nicht kommen. "Nach Ablauf der 20-jährigen Laufzeit haben Mieter und Vermieter jeweils einseitig - ohne Zustimmung der anderen Partei - die Option, den Vertrag um weitere zehn Jahre zu verlängern", erklärt Derling. Der private Vermieter habe signalisiert, dass er verlängern möchte: "Wir sind also bis 2028 im Stadthaus vertraglich gebunden". Der Vertrag werde unter den gleichen Bedingungen fortgeführt. Allerdings müsse mit dem Vermieter ab 2018 eine marktübliche Miete vereinbart werden. Dazu liefen Verhandlungen.

Mit Vertragsbeginn im Jahr 1998 war eine Staffelmiete vereinbart worden, mit der der Eigentümer die Immobilie über einen Zeitraum von 20 Jahren refinanzieren wollte. Zur Höhe der Miete könne sich die Stadt nicht äußern, heißt es. Allerdings lässt sich aus dem aktuellen Haushaltsentwurf ablesen, dass 2017 rund 2,15 Millionen Euro für Mieten und Pachten sämtlicher Gebäude veranschlagt werden. Für 2016 und 2015 waren es - aufgrund der Staffelmiete - jeweils rund 50 000 Euro weniger.

Selbst wenn die Möglichkeit zum Auszug bestünde: Für eine adäquate Sanierung des alten Krankenhauses, das fünf Gebäude umfasst, müsste die Stadt tief in die Tasche greifen. Vor vier Jahren hatte die Stadt die Kosten für einen Umbau zu einem Verwaltungsstandort bereits berechnen lassen. "Die Schätzungen beliefen sich auf etwa 17 Millionen Euro", so Markus Derling. Fördermöglichkeiten habe das Land damals ausgeschlossen. Daher mache es keinen Sinn, darüber nachzudenken, Teile der Verwaltung in die Heilbronner Straße umzusiedeln.

Doch was, wenn die Stadt im Zuge der Kreisreform Aufgaben, die im Stadthaus erledigt werden, verliert? "Dann wird natürlich die erste Forderung sein, dass auch die Kreisverwaltung in dieses wunderbare Objekt einziehen kann", unterstreicht Derling. Wer der Stadt Leistungen, Aufgaben und Mitarbeiter entziehe, müsse auch die Kosten dafür tragen.

Bleibt die Frage nach der Zukunft des alten Krankenhauses. Aktuell werden dort 62 Prozent der Gesamtfläche genutzt. Und zwar größtenteils durch das Klinikum, das bereits angekündigt hat, seinen Nebenstandort bis 2021 weiter betreiben zu wollen. Laut Derling seien bereits ab 2018 - wenn die Zweckbindung für die Nutzung durch das Krankenhaus wegfällt - viele Überlegungen für das Areal möglich: Von Wohnungen über Büros bis hin zu Gewerbe.

Selbst sei die Stadt derzeit finanziell nicht in der Lage, ein solches Projekt zu entwickeln. "Deshalb sind wir der Auffassung, dass dieses Areal verwertet und an den Markt gestellt werden sollte", sagt Markus Derling. Möglicherweise fänden sich private Interessenten. Erste Anfragen mit Blick auf betreutes oder begleitetes Wohnen für Senioren habe es bereits gegeben.