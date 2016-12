artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt/Dosse (dpa) Ein 17 Jahre alter ehemaliger Schüler soll für mindestens fünf Einbrüche und Diebstähle an einer Schule in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) verantwortlich sein. Zu weiteren Straftaten werde noch ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Jugendliche soll im Sommer fünfmal Fenster der Prinz-von-Homburg-Schule aufgehebelt und insgesamt zwei Laptops, zwei Fernseher und einen Beamer gestohlen haben. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 5000 Euro.