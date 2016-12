Extra-TÃ¼ten bei der Tafel in Velten

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (OGA) 220 Papiertüten gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln und einem Schokoweihnachtsmann haben Rewe-Kunden in Velten und Leegebruch für Tafel-Kunden gespendet. Ein ganzer Schwung davon wurde am Donnerstag an der Ausgabestelle der Tafel-Lebensmittel am Bürgerhaus in Velten, Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21, verteilt.

Viele freiwillige Hände: Auch der Bundestagsabgeordnete der Linken, Harald Petzold (links vorn) und der Ehegatte von Tafel-Chefin Viola Knerndel, Harald Knerndel (rechts), packten in Velten bei der Extra-Ausgabe zu Weihnachten mit an.

Rund 60 Stammkunden hat die Veltener Tafel. Dazu gehören Alleinstehende genauso wie mehrköpfige Familien. Sie holen sich regelmäßig einmal in der Woche Lebensmittel ab, die im Laden nicht mehr verkauft und aussortiert werden, aber noch gut sind.

Am Donnerstag gab es nach der Lebensmittelausgabe zusätzlich eine Extra-Weihnachtsüberraschung. Dazu gehörten neben Stollen und Lebkuchen, auch kleine Geschenke für die Kinder in bedürftigen Familien.

Schon seit Montag ist im Bereich der Oranienburger Tafel Weihnachtszeit. Am Montag gab es Extra-Tüten in Hennigsdorf, Dienstag in Oranienburg, Mittwoch in Liebenwalde und Oranienburg (nur für Geflüchtete), Donnerstag in Velten und heute noch einmal in Oranienburg, Strelitzer Straße 5 bis 6. Allerdings erhalten die Extras nur Stammkunde.