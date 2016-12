Beide Teams aus Kyritz siegen unangefochten

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (RA) Seine herausragende Rolle im Schulvolleyball stellte das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium am Donnerstag eindrucksvoll unter Beweis. Das Kreisfinale im Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" gewannen sowohl die Kyritzer Mädchen als auch die Jungen in der Wettkampfklasse II.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539579/

Dass die Kyritzer Mädchen im Spielbetrieb des Landesverbandes Volleyball stehen, war deutlich zu sehen. Beinahe jeder Spielzug passte, war so gewollt und wurde profimäßig auf dem Parkett gefeiert. Schulsportkoordinator Axel Simon: "Das ist eine Klasse für sich, was Kyritz hier spielt. Mehr als 18 Punkte für den Gegner ließen die Mädchen nie zu. Sie kamen nicht einmal in Bedrängnis." Lohn für die Leistung: Qualifikation fürs Regionalefinale in dieser Wettkampfreihe. Es geht am 12. Januar nach Velten.

Auch die Kyritzer Jungen können fürs Regionalfinale planen: Einzig die Neustädter erwischten im ersten Satz den Besten auf dem falschen Bein. Dieser 19:25-Satz war jedoch der einzige Kyritzer Ausrutscher. Allerdings klaffte im männlichen Bereich keine so große Leistungslücke. Simon: "Wittstock war klar hinten dran. Aber die anderen drei nahmen sich nicht viel. Kyritz spielte technisch am stärksten, kämpferisch hielt Neustadt die Partie lange offen. Auch Neuruppin trumpfte immer wieder mit tollen Aktionen auf." Doch für beide Teams des Evangelischen Gymnasiums blieb in diesem Alterssegment Rang drei. Die Jüngeren (WK III) hatten sich vorige Woche fürs Regionalfinale qualifiziert.