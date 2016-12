Hoffnung auf weiÃŸe Weihnacht schmilzt dahin

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Hoffnung auf weiße Weihnachten in Brandenburg gibt es kaum. Dagegen sorgen die Temperaturen mancherorts für glatte Straßen und damit auch Unfälle.

In der Nacht zum Donnerstag haben Minustemperaturen in Brandenburgs Südhälfte teilweise zu gefährlichen Straßenverhältnissen und mehreren Unfällen geführt. Die meisten Zusammenstöße gingen ohne Verletzte aus, dagegen gab es reichlich Sachschäden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Schwerpunkt war der Landkreis Dahme-Spreewald. Bereits am Mittwochabend kam ein Auto in Zeuthen von der glatten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Auf dem südlichen Berliner Ring zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Ausfahrt Königs Wusterhausen krachte ein Transporter am Donnerstagmorgen gegen die Mittelschutzplanke. Nachdem ein Fahrer auf der Landstraße nahe Schenkendorf die Straßenverhältnisse unterschätzte und zu schnell unterwegs fuhr, landete er im Graben.

Weniger harmlos ging ein Unfall in Waltersdorf (Dahme-Spreewald) aus. Eine Fahrerin geriet dort in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Die 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Auch andere Karambolagen am frühen Donnerstag brachte die Polizei mit glatten Straßen und unangepasster Fahrweise in Verbindung.

Trotz gestiegener Temperaturen im Tagesverlauf bleibt die Gefahr glatter Straßen bestehen. Der Deutsche Wetterdienstes in Potsdam erwartet mit Blick aufs Fest höhere Werte. Weiße Weihnachten seien demnach unwahrscheinlich, hieß es. Auch der mögliche Niederschlag am ersten Feiertag wird nach Angaben der Meteorologen nicht zu Schnee in der Region führen, womöglich aber zu Glätte.