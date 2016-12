Debatte auf Facebook

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die mahnenden Worte von Bürgermeister Friedhelm Boginski an die Eberswalder Stadtverordneten, sich an ihre Verschwiegenheitspflicht zu halten, werden jetzt auch auf Facebook diskutiert. Dort warnt der SPD-Stadtverordnete Ringo Wrase davor, die Volksvertreter unter Generalverdacht zu stellen. "Das erinnert sehr an Sippenhaft", schreibt er. Barnims Juso-Vorsitzender Florian Görner vermutet die Tendenz, Vorgänge, die von öffentlichem Interesse seien, im nichtöffentlichen Teil zu verstecken. Diesen Vorwurf weist Jürgen Wolff, Die Linke, zurück. Über Carsten Zinn (Alternatives Wählerbündnis), der von einem Maulkorberlass sprach, sagt er: "Getroffene Hunde bellen".