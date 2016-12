artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Die letzten bewaffneten Kämpfer haben nach syrischen Armeeangaben die verbliebenen Rebellengebiete der lange umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo verlassen. Sie hätten den Osten der Stadt in Fahrzeugen verlassen, hieß es am Donnerstagabend aus syrischen Militärkreisen. Dort hielten sich keine Rebellen mehr auf.

Die Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Ingy Sedky, sagte hingegen der Deutschen Presse-Agentur, die Evakuierung laufe noch. Es hielten sich aber nicht mehr sehr viele Menschen in Ost-Aleppo auf. Sie sprach von einigen Hunderten. Ob die Evakuierung am Donnerstag oder am Freitag beendet sein werde, konnte sie nicht sagen. Aleppo wäre dann das erste Mal seit 2012 wieder vollständig in der Hand regimetreuer Truppen.