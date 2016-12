Frischer Karpfen vom Prendener Fischer Bartel

artikel-ansicht/dg/0/

Prenden (MOZ) Es war am Donnerstag kurz vor elf Uhr, als Wilfried Klebsch aus Biesenthal einen zwölfpfündigen Spiegelkarpfen in den Händen hielt und bekannte, diesen Fisch zu Heiligabend auf den Tisch bringen zu wollen. Wie viele andere Kunden hatte sich Klebsch zum Prendener Fischer Christan Bartel begeben, um sich rechtzeitig vor den bevorstehenden Feiertagen mit Fisch einzudecken. "Meine Frau kocht den Karpfen mit brauner Soße, die ganze Familie wird am Tisch zusammenkommen", zog bei Klebsch die Vorfreude auf Heiligabend auf.