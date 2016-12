Stadtliga fÃ¼r Volleyballer gute Alternative

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Volleyball-Stadtliga führt der Frankfurter Volleyballverein (FVV) zur Weihnachtspause die Herren- und Mixliga an, bei den Damen ist es die Spielvereinigung Storkow/Lindenberg, in der Mixklasse SV Einheit. Zum Saisonstart hatten sich vier Mannschaften abgemeldet.

"Der Trend der Abmeldungen hält seit zehn Jahren an. Viele Volleyballer wollen sich anscheinend nicht mehr an einen Verein binden oder die Lust an Punktspielen fehlt. Die höheren Hallengebühren fallen auch ins Gewicht", wirkt Detlef Weber, Vorsitzender des Stadtfachverbandes Frankfurt, ein wenig enttäuscht. Er ist froh, dass Vereine aus dem Umland, darunter aus Beeskow und Dolgelin in der Stadtliga mitmachen, "sonst würde sich der Aufwand nicht mehr lohnen". Andererseits versucht der Organisator, auf Interessen einzugehen, hat vor einigen Jahren extra eine Volkssportstaffel (Mix-Klasse) für jene Teams eingeführt, die keine Punktspiele wollen. Für sie gibt es nur sechs Termine.

Derzeit vereint die Stadtliga 21 Mannschaften in vier Klassen. Gespielt wird 14-tägig donnerstags ab 19 Uhr im Dreierturnier. Am letzten Spieltag vor Weihnachten waren im ersten Spiel des Abends alle drei Felder besetzt, herrschte gute Stimmung mit Rufen und Klatschen der Zuschauenden. Bei allem Spaß, ein wenig Ehrgeiz ist dann doch dabei, erzählt René Weiß vom FVV. "In den Jahren zuvor lagen wir immer hinter Preußen Beeskow. Aber jetzt haben wir sie", freut sich der Spieler. "Wir sind ein eingeschworenes Team" erzählt Weiß, der seit 12 Jahren im Verein ist. Einmal in der Woche wird in der Halle an der Beeskower Straße trainiert, dazu die Punktspiele. Früher war der FVV sogar in der Landesliga vertreten. Doch Arbeit und Familie forderten bei den meisten ihren Tribut, da erweist sich die Stadtliga als optimale Alternative.

Den Mannschaften von Preußen Beeskow bietet sie sogar mehr Punktspiele als in der LOS-Kreisliga. "Und das Niveau ist so schlecht nicht. Man muss sich anstrengen, um vorn zu sein", beschreibt Marc Eschenbach, der auch für die HSG Schlaubetal Handball spielt. Bei den Preußen sei das Männerteam altersmäßig gut durchmischt, allerdings stehen nur acht Spieler zur Verfügung. Es reicht, um auch eine Mixed-Mannschaft zu stellen.

Nachwuchs können auch die Frauen vom USC Viadrina gebrauchen, sagt Christin Zühlke. "Durch das Studium wechseln die Teammitglieder oft. Zur Zeit haben wir zwei Erasmus-Studentinnen, sie sind nach einem Semester wieder weg". In dieser Saison gibt es schon Hilfe vom FVV. "Wir wollen schauen, ob wir in der Liga mithalten können und freuen uns über jeden Sieg", so Zühlke.

Die Stadtliga-Spiele finden in der Halle Siedlerweg/Im Sande statt. Die ist saniert worden, erhielt neues Parkett und neue Lampen, nachdem zuvor der Sanitärtrakt dran war. "Das ist jetzt richtig optimal", ist Detlef Weber dann doch mal zufrieden.