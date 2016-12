Terrorismusexperte Neumann wirft BehÃ¶rden Versagen vor

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Der Terrorismusforscher Peter Neumann hat den deutschen Behörden ein "systemisches Versagen" bei der Bekämpfung des Terrorismus vorgeworfen. "Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war den Behörden bekannt. Man wusste, dass er die Absicht hatte, in Deutschland einen Anschlag durchzuführen und trotzdem haben die Strukturen nicht funktioniert", sagte Neumann vom King's College in London am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.