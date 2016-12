Eberswalde unterm Tannenbaum

artikel-ansicht/dg/0/

Der Barnim von seiner sch├Ânsten Seite: So schmeckt das Fr├╝hst├╝ck - mit Brettchen und Tasse von Brigitte Puppe-Mahler, erh├Ąltlich in der gleichnamigen Buchhandlung. © MOZ/Thomas Burckhardt

Sportliche oder gesundheitsbewusste Verwandte dürften sich über eine Gutschein- oder Geldwertkarte fürs Freizeitbad "baff" freuen. Der Käufer hat die Wahl zwischen variablen Tickets im Wert von fünf bis 50 Euro sowie Geldwertkarten (25, 50, 100 und 250 Euro), bei denen gleichzeitig ein Rabatt von bis zu 15 Euro winkt. Die Tickets für Bad und Sauna gibt es an der Kasse, die Halle ist heute noch geöffnet.

Ein tierisches Vergnügen über zwölf Monate garantiert die Jahreskarte für den Zoo. Zwischen 17,50 Euro (für Kinder) und 70 Euro (für Familien) kostet das Ticket. Die Billetts sind an der Kasse erhältlich. Übrigens lohnt ein Besuch im Tierpark auch an den Feiertagen. "Wir haben täglich ab 9 Uhr geöffnet", wirbt Direktor Bernd Hensch, der am ersten Feiertag als Knecht Ruprecht zwischen den Gehegen unterwegs ist.

Für Klassikfans empfehlen sich beispielsweise Karten für den Choriner Musiksommer 2017. Die Geschäftsstelle an der Eisenbahnstraße in Eberswalde ist heute noch bis 15 Uhr besetzt. Ob Thomanerchor oder das "Wunderkind" Kit Armstrong - es dürfte für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei sind. Wer unsicher ist, dem rät Geschäftsführer Lars Döbler zu einem Gutschein. "Der ist zudem zwei Jahre lang gültig."

Wer den typischen Eberswalder Geschmack verschenken möchte, der greift am besten zu den "Eberswaldern". Der Werksverkauf vor den Toren des Britzer Fleischwerkes ist heute bis 17 Uhr geöffnet. Für ganz Eilige gibt es fertige Präsentkörbe, Kunden können sich aber auch die Produkte selbst zusammenstellen und daheim einen Korb gestalten. Der Renner, so heißt es im Geschäft, sei Salami.

Eher geistige Nahrung bietet der Buchhandel. Brigitte Puppe-Mahler empfiehlt beispielsweise das soeben von Hans Jörg Rafalski herausgegebene Buch "Erosion" (über die Industriekultur am Finowkanal), die Gutenberg-Buchhandlung etwa "Außer Betrieb" von Kerstin Pilz und "Till Eulenspiegel zieht durch die Mark" von Heiko Hesse. Genuss verspricht der regionale Gutschein-Kalender. Ein Stück Heimat vermitteln zudem die Souvenirs, die Brigitte Puppe-Mahler vor wenigen Monaten hat entwickeln lassen: Tasse und Frühstücksbrettchen mit Barnimer Motiven.

Freunde von Hochprozentigem dürften bei einer Flasche Preussischen Whiskys (aus dem uckermärkischen Schönermark) mit der Zunge schnalzen. Holger Jastram, Friedrich-Engels-Straße 18 in Eberswalde, hat den seit der ersten Abfüllung im Programm. "Mit den passenden Gläsern dazu", so der Kenner.

Den Kalender des Kunstvereins "Die Mühle", so gesteht Veronika Brodmann, gebe es erst nach Weihnachten in der Eberswalder Tourist-Info. Wer noch auf der Suche nach Malerei, Grafik und Keramik ist, der sollte einfach die Künstler direkt in ihren Ateliers anrufen, so ihr Tipp.