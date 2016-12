Symbolischer Baustart am Kaufhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Rund 100 Bürger sind am Donnerstag der Einladung zum symbolischen Spatenstich für den Start der Sanierungsarbeiten am einstigen Kaufhaus gefolgt. Ende 2018 soll Einweihung sein.

"Ich kenne das Kaufhaus bestens, war dort immer einkaufen", erzählt die 65-jährige Marianne Kunze. Mit ihrem Rollator hat sie sich einen Weg in die untere Etage gebahnt, wo an diesem Tag vorfristig Weihnachten gefeiert wird. "Schön, dass jetzt was passiert. Der leere Klotz passt doch nicht nach Seelow", sagt sie. Ihre Kinder wollten wieder nach Seelow zurück, da sei es toll, wenn es im Zentrum schöner werde.

Kinder sind es auch, die die vielen Gäste auf den besonderen Tag einstimmen. Judith Leopold überrascht mit der von ihr geleiteten, gerade mal vier Monate alten Schulband "Chamäleon Kids" die Gäste. Trotz des freudigen Anlasses wollen die Mädchen und Jungen ein Zeichen für die Opfer des Anschlags in Berlin setzen, singen zu Jon Lennons berühmtem Lied "Give Peace a Chance" einen selbst geschrieben Text. Im Form des Friedenszeichen haben sie zuvor Teelichter drapiert. Mit einer Schweigeminute wird der tragischen Ereignisse in Berlin gedacht. Doch die Menschen werden sich nicht einschüchtern lassen und weiter für ihre Visionen in einem freien Land einstehen, nimmt Bürgermeister Jörg Schröder den Faden auf. Die Kinder singen nach der Melodie von Andreas Burani (Ein Hoch auf uns") den Kaufhaus-Rapp.

Schröder erinnert an die Stationen bis zu diesem Tag. Am 31. Dezember 2008 war das Kaufhaus geschlossen worden. Eine Ära von mehr als 50 Jahren Landkaufhaus ging zu Ende. Hoffnungen, dass der Eigentümer investieren würde, lösten sich ins Nichts auf. Im Januar 2014 kam der Durchbruch. Die Stadt einigte sich mit dem Eigentümer auf den Kaufpreis. Das Haus sollte abgerissen und an gleicher Stelle ein neues, modernes Gebäude gebaut werden.

Sechs Wochen nach dem Kauf kam die Unterschutzstellung durch das Landesamt für Denkmalpflege, die alles umwarf. Es folgten viele Runden bei Ministerien und Ämtern, der Abriss war vom Tisch. Viele Bürger äußerten sich zum Vorhaben.

"Die Seelower wollten sich nicht von Landesbehörden vorschreiben lassen, wie sie ihre Innenstadt lebendig gestalten können", erinnert Schröder. Er dankt allen, die sich in die langen und oft sehr zähen Verhandlungen mit den Behörden eingebracht haben, vom CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz über die Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD), Bettina Fortunato (Linke) und Kristy Augustin (CDU) bis hin zu Landrat Gernot Schmidt.

Nachdem endlich eine Einigung erzielt worden war, sei die Euphorie groß gewesen. "Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam", bekennt der Bürgermeister. Zumal die Stadt von Anfang an auf Fördermittel setzte, da sonst eine derartige Investition nicht zu stemmen wäre. Viele Partner hätten letztlich am Finanzierungskonzept "mitgestrickt", das Anfang 2016 dann endlich stand. Am 1. April wurde der Bauantrag eingereicht. Am 14. Dezember lag er genehmigt im Rathaus vor.

Auch wenn jetzt noch nicht das große Bauen beginnt, wollte die Stadt noch in diesem Jahr ein symbolisches Zeichen setzen. Da es nichts zu vergraben oder einzumauern gibt, wird stattdessen eine Bautafel enthüllt.

4,7 Millionen Euro fließen in das Vorhaben mit der Seelower Wohnungsbaugesellschaft als Investor. Wichtigster Finanzpartner ist die Landesinvestitionsbank. Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld versichert: "Ende 2018 werden wir mit Ihnen Einweihung feiern." Sein Dank geht an die Seelower Stadtverordneten und den Bürgermeister. Trotz mancher Rückschläge habe man mit Weitsicht und Mut am Vorhaben festgehalten. An die Bürger appelliert er, einen passenden Namen für das Gebäude zu finden. Man freue sich auf Vorschläge. Thierfeld zeigt sich überzeugt, dass mit dem Planungsbüro Pro Drei aus Seelow ein erfahrener Partner die Baufäden in der Hand hält, der Zeit- und Finanzpläne einhalte.

Zwölf Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 840 m2 werden entstehen, erklärt Ralf Meier von Pro Drei. Hinzu kommen sechs Gewerbeeinheiten mit 1500 m2. Größter Mieter wird die Sparkasse. Deren Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher ist ebenfalls zum symbolträchtigen Tag gekommen. Die jetzige Filiale ist viel zu groß für das kommunale Kreditinstitut. Dort soll die künftige gemeinsame Verwaltung der Ämter ihren Sitz haben

Das neue Haus werde als Symbol des Gemeinschaftssinnes der Stadt stehen, sieht es Hans-Georg von der Marwitz. Er sei am Anfang auch für den Abriss gewesen, sehe aber im jetzt gefundenen Kompromiss eine gute Lösung. Er sei dankbar und stolz, dass durch das Mitwirken vieler dieses Vorhaben nun angegangen werden kann.

Bereits vergeben ist der Auftrag zur Entsorgung des sowohl im Keller als auch auf den oberen Etagen lagernden Mülls, informiert Ralf Meier. Zum Teil müssten Schadstoffe entsorgt werden. Anfang 2017 bereite man dann die Ausschreibung vor. "Im April wird das große Bauen beginnen", blickt er voraus. Das Schild ist schon mal da: "Wir starten durch" ist in einem der großen Schaufenster zu lesen.