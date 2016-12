artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Ägypten zieht laut Medienberichten seinen Antrag auf eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zu israelischen Siedlungen im Westjordanland vorerst zurück. Die israelische Zeitung "Haaretz" zitierte westliche Diplomaten, denen zufolge Ägypten die Abstimmung auf unbestimmte Zeit verschieben will. Ein Sprecher der ägyptischen UN-Botschaft in New York bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag nur, dass es derzeit noch Beratungen zu dem Thema gebe.