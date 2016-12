Filmdreh im Unterricht

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Mit einer Projektwoche haben Schüler der Beruflichen Schule Angermünde das Jahr ausklingen lassen. Jugendliche des zweiten Lehrjahres der zweijährigen Ausbildungsgänge Sportassistenz und Assistenz zum Grafikdesign waren daran beteiligt. In den Tagen vom 12. bis 21. Dezember sollte die Berufspraxis zum sonst theoriebetonten Unterricht an der Schule hergestellt werden. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse präsentiert.

K├╝nftige Grafikdesigner drehen in der Projektwoche Kurzfilme. © Bernd Hoelsken

Für den Ausbildungsgang Assistenz zum Grafikdesign ging es um eine eigene Filmproduktion. Dazu mussten im Vorfeld professionelle Strategien zur Vorbereitung und Realisierung erarbeitet werden. Als Schwerpunkt in der Projektwoche wurde das Unterrichtsfach Foto-Audio-Video behandelt, in dem Drehbuchanalysen, Skriptbearbeitungen, die Kurzfilm-Produktion, Schnitt und die Postproduktion erlernt werden. Das Ziel war es, den Schülern, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung im Mai 2017 stehen, sämtliche Standard-Abläufe eines Filmdrehs näher zu bringen.

Während die Grafikdesignassistenten sich vor und hinter der Kamera probierten, arbeiteten die angehenden Sportassistenten in ihrer Projektwoche daran, ihre B-Lizenz im Reha- und Präventionsbereich zu erlangen. Mit dieser bedeutenden Lizenz sind die Schüler nach ihrer zweijährigen Berufsausbildung an der Berufsfachschule befähigt, unter anderem in Therapiezentren zu arbeiten und Gesundheitskurse zu geben.

Eine Dozentin von der Europäischen Sportakademie Brandenburg wurde für diese Lizenzausbildung aus Potsdam eingeladen. Am 20. und 21. Dezember nahm sie den Angermünder Sportschülern nach der einwöchigen Ausbildung die Lizenzprüfung ab.

Was die künftigen Grafikdesigner in den beiden Wochen vor Weihnachten geleistet haben, war am Donnerstag zu begutachten. Die beiden Filmteams haben ihre Arbeitsergebnisse im kleinen Rahmen vorgestellt.