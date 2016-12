Programm fÃ¼r "Siebenklang" 2017 steht

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Programm für die 11. Bernauer Musikfestspeile "Siebenklang" steht. International renommierte Starswie Birdy, Klaus Hoffmann sind darin vertreten. Das Auftaktkonzert mit dem Chansonnier Klaus Hoffmann findet am 8. April, 20 Uhr, im Audimax des Bauhaus-Ensembles statt. Es folgt Sjaella am 21. April, 20 Uhr, in der Alten Lazarus-Kapelle, Saal Alt-Lobetal. Ida Sand & Band treten am 7. Mai, 19.30 Uhr, im Ofenhaus Bernau auf. Das Konzert von Orlando und Jaspar Libuda ist am 11. Mai, 19.30 Uhr, im Wasserturm Bernau. The Cast - die Operband! gastiert am 13. Mai um 19 Uhr im "Kulturpalast" am Bogensee, Alejandra Ribera am 21. Mai um 19.30 Uhr im Marstall auf Schloss Börnicke. Den Abschluss bildet Birdy und Band am 27. Mai, 20 Uhr, in der Waldkirche Lobetal am Mechesee.