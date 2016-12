Bei Freunden in Kostrzyn

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Kostryzn (MOZ) Die Stadtverwaltung Kostrzyn und die Seelower Kindervereinigung hatten die Seniorinnen der Seelower Volks- und Showtanzgruppe mit ihrer Leiterin, Kerstin Zahn, zu einem vorweihnachtliche Beisammensein in das Kostrzyner Begegnungszentrum "Kregielnia" eingeladen. Damit wurde eine Scharte vom Herbst diesen Jahres ausgewetzt. Ein Kostrzyner Kulturverein hatte die Tänzerinnen aus Seelow eingeladen. Jedoch wurden seinerzeit die Fördermittel nicht bewilligt und die Veranstaltung nicht durchgeführt. Leider hatten die Organisatoren es versäumt, den Seelowern abzusagen. Für Kerstin Zahn und ihre tanzenden Mitstreiterinnen war das kein großes Problem. Sie freuten sich um so über die jetzige Einladung.

Bei weihnachtlichen Klängen des Kostrzyner Chores, Kaffee und Kuchen hatten wir so ein tolles vorweihnachtliches Geschenk der besonderen Art. Die Gastgeber waren sehr herzlich und haben uns ihr neues Kultur- und Seniorenzentrum gezeigt. Dort gibt es exzellente Bedingungen für künstlerische Aktivitäten der Kostrzyner, vom Ballett- und Konferenzsaal, Sport- und Rehabilitationsangeboten und Kursräumen, die zum großen Teil durch die Einwohner kostenfrei zu nutzen sind.

"Diese tollen Bedingungen begründen sicher auch die Vielfalt und Freude der Akteure, die wir an diesem Tag erfahren durften," resümierte Kerstin Zahn. Das ist durchaus auch ein Wink an den Landkreis und das Seelower Rathaus, die Zukunft des Seelower Kulturhauses. Bei den Neuverhandlung des Nutzungsvertrages für das Kulturhaus der Kreisstadt darf die Zukunft der Kulturarbeit für Jung und Alt in Seelow im kommenden Jahr nicht zu gefährdet werden. Es lohnt sich, vielleicht mal beim polnischen Nachbarn vorbeizuschauen und sich inspirieren zu lassen.

Einen positiver Ausblick gibt es schon: Die Kostrzyner und Seelower Künstler haben sich für weitere Kooperationen 2017 verabredet.

