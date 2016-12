Boryszew baut zerstÃ¶rtes Werk wieder auf

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Ende April 2017 will der Autoteile-Zulieferer Boryszew sein im Bau befindliches Werk in Prenzlau (Uckermark) in Betrieb nehmen. Es soll beschichtete Kunststoffteile für die Automobilbranche herstellen. Auftraggeber von Zierleisten, Emblemen und Türgriffen sind namhafte internationale Hersteller.