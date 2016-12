Krippenspiele und Konzert

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Friedersdorf (MOZ) Mädchen und Jungen aus dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) im Oderbruch führen zum Heiligabend-Gottesdienst in der Stadtkirche die Weihnachtsgeschichte auf. Beginn ist um 15 Uhr. Eine weitere Aufführung gibt es um 17 Uhr in der Friedersdorfer Kirche.

Genschmar. Bereits zum 18. Mal lädt der Heimatverein "Oder-aue" am Heiligen Abend zum Krippenspiel ins beheizte Festzelt an der Schulstraße ein. Dorf gibt es ab 14 Uhr eine Premiere: Kinder aus der Theater-AG der Golzower Grundschule unter Leitung von Gabi Thomas führen die Weihnachtsgeschichte auf. Es spielt der Posaunenchor des Pfarrsprengels Gorgast, Kreisjugendpfarrer Robert Parr leitet die Christvesper.

Friedersdorf. Am 1. Weihnachtsfeiertag findet in der Barockkirche des Vierlindener Ortsteils traditionell ein Konzert statt. Zu Gast ist diesmal das Duo con emozione (mit Gefühl): Sopranistin und Moderatorin Liane Fietzke wird von Ehemann Norbert auf dem Piano begleitet. Das Konzert mit weihnachtlichen Liedern, Texten und Kompositionen beginnt am 25. Dezember um 16.30 Uhr. Die MOZ vergibt viermal zwei Freikarten für das Konzert. Rufen Sie an: heute, ab 10 Uhr, unter Telefon 03346 472.

Letschin. Der Lebendige Adventskalender geht ins Finale. Heute sind die Besucher von 15 bis 18 Uhr bei den Initiatoren vom Letschiner Unternehmerstammtisch willkommen. In der Eisdiele Philipp an der Fontanestraße wird das Geheimnis gelüftet und Ergebnis der Spendensammlung während der Aktion ermittelt. Norbert Mikolai spielt dazu weihnachtliche Musik.

Neutrebbin. Letzte Gastgeber für den Lebendigen Adventskalender sind heute, ab 18 Uhr, Alexandra und Mathias Daul sowie Dieter Gehrke in der Hauptstraße 127.