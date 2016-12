SchÃ¶ner zahlen? Nein danke!

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Deutschen hängen mehr am Bargeld als andere. Damit sind sie vielleicht rückständiger, vielleicht aber auch nur vorsichtiger - oder womöglich sogar selbstbewusster als die Anderen. Denn, so sagen seine Verteidiger: Nur Bargeld verschafft dem Einzelnen Freiheit, Privatheit und Selbstbestimmung.

Doch der Kreis der Bargeld-Gegner schließt sich immer enger. Dazu gehören Finanz-Ökonomen, Finanzinstitute und zunehmend auch Händler. Die Ökonomen wollen es den Zentralbanken erleichtern, die Menschen durch negative (Straf)Zinsen zum Geldausgeben für die Konjunktur zu zwingen - indem sie ihnen den Fluchtweg ins gehortete Bargeld versperren.

Die anderen wollen sich die Kosten des Bargeld-Umlaufs ersparen. Die Institute zahlen für die Bereitstellung von Bargeld zwischen 3,9 Milliarden und 4,5 Milliarden Euro im Jahr. Der Handel wendet für die sichere Aufbewahrung des Wechselgeldes und dessen An- und Abtransport jährlich etwa 6,7 Milliarden Euro auf.

In den vergangenen Jahren sind dagegen die Gebühren, die der Handel an Kartenanbieter zu entrichten hat, deutlich zurückgegangen. Deshalb forcieren immer mehr Händler die bargeldlose Zahlung mit Karten. Dieser Trend spiegelt sich auch im Zahl-Verhalten der Käufer wider. Zwar liegt der Barkauf in Deutschland mit einem Anteil von gut 52 Prozent an den Umsätzen im Einzelhandel noch immer an erster Stelle - aber mit rückläufiger Tendenz.

Denn der Anteil der Kartenzahlungen steigt seit Jahren - zuletzt auf etwa 44 Prozent. Der Rest entfällt auf sonstige Zahlmethoden wie Überweisungen. Bei der Zahlung mit Karte dominiert immer noch die Giro/EC-Karte per Geheimzahl oder im Lastschrift-Verfahren mit Unterschrift. Auf sie entfiel zuletzt mehr als 37 Prozent des Einzelhandelsumsatzes. Doch der Anteil der Kreditkarten wächst - auf zuletzt runde sechs Prozent.

Die Karten-Anbieter sind deshalb auch besonders daran interessiert, dem Kunden den Kauf ohne Bargeld noch bequemer machen. Der nächste Schritt zum schöneren Bezahlen ist dabei die funkende Giro- oder Kreditkarte. Sie soll das kontaktlose Zahlen in jedem Laden an der Ecke ermöglichen - einfach dadurch, dass der Kunde die Karte an das Lesegerät der Kasse hält.

Derzeit sind in Deutschland vor allem Kreditkarten mit der neuen Funktechnik ausgestattet. Denn deren Anbieter wollen mit dieser bequemen Art der Bezahlung den Einsatz ihrer Karten fördern. Bei der Girokarte treiben Volksbanken und Sparkassen das kontaktlose Zahlen voran. Bis zum Ende dieses Jahres sollen etwa 14 Millionen der insgesamt mehr als 100 Millionen deutschen Girokarten funkfähig sein. Nach Schätzungen des Kölner Handelsinstituts EHI Retail werden gleichzeitig rund 60 Prozent der großen und gut 20 Prozent der mittelständischen Händler mit entsprechenden Kassen ausgerüstet sein. Bei allen Finanzinstituten drehen sich die Überlegungen auch schon um das künftige Bezahlen mit dem Smartphone.

Auch wenn die Deutschen zunehmend mit Kontokarten bezahlen - bei der ganz neuen und schönen Bezahl-Welt sind sie noch zurückhaltend. Bei jüngsten Umfragen konnten sich nur die 16- bis 29-Jährigen eine stärkere Nutzung kontaktloser Zahlungen vorstellen. Zwei von drei Deutschen glauben, dass sie mit Bargeld eine bessere Kontrolle über ihre Ausgaben haben. Jeder Zweite hält die Barzahlung für einfacher, jeder Dritte auch für sicherer als die Kartenzahlung. Die Deutsche Telekom hat daraus gerade eine Konsequenz gezogen: Ihre Smartphone-Geldbörse "My Wallet" wird zum Jahresende eingestellt. Begründung auch dafür: Mangelnde Akzeptanz bei den Kunden.

Doch wer weiß, ob nicht auch bei denen letztlich die Bequemlichkeit siegt. Wie bei den Autofahrern, die sich freuen, dass sich die Autotür automatisch öffnet, wenn sie schwerbeladen davorstehen - auch wenn das Funksignal des Schlüssels von Diebesbanden abgefangen werden kann. Noch allerdings wollen 81 Prozent der Deutschen nicht ganz auf Bargeld verzichten. Ganz nach dem Motto: Sicher ist sicher - wenn auch nicht immer schöner.