Kreisel-Anbindung ab Nachmittag frei

Pinnow (MOZ) Schöne Bescherung für alle Autofahrer: Wie aus der zuständigen Straßenmeisterei am Donnerstag bestätigt wurde, soll am 23. Dezember ab 13 Uhr der Verkehr am Pinnower Kreisel über die neue Anbindung in Richtung Schwedt freigegeben werden. Die Bauarbeiten ab Pinnower Kreisel auf der rund 2,2 Kilometer langen Strecke zur Anbindung auf die B 2 neu waren mehrfach in ihrem Fertigstellungstermin verschoben worden. Nun soll der Verkehr rollen, die Baustelle aber noch nicht komplett aufgehoben werden. Wegen Restarbeiten Anfang des neuen Jahres sei die Geschwindigkeit zunächst im genannten Abschnitt noch auf 70 km/h begrenzt, hieß es.