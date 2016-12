Autodiebe auf der Anklagebank

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539601/

Großer Andrang: Sechs Angeklagte plus je zwei AnwĂ€lte und je ein Dolmetscher sorgten am Donnerstag fĂŒr einen gut gefĂŒllten Saal 007 am Frankfurter Landgericht.

Großer Andrang: Sechs Angeklagte plus je zwei AnwĂ€lte und je ein Dolmetscher sorgten am Donnerstag fĂŒr einen gut gefĂŒllten Saal 007 am Frankfurter Landgericht. © Mathias Hausding

Die jetzige Verhandlung ist die vorerst letzte in einer ganzen Reihe von Prozessen gegen mehrere Banden, die es in Brandenburg vor allem auf hochwertige Transporter wie "Sprinter" und "Crafter" abgesehen hatten. Insgesamt 62 Mal sollen die Männer aus Slonsk bei Küstrin in wechselnder Besetzung zugeschlagen haben. Manchmal blieb es beim Versuch, weil sie die Autos nicht starten konnten. In jenen Nächten zogen sie dann einfach weiter, bis sie auf einem anderen Firmengelände fündig wurden. Von der Uckermark bis an die sächsische Grenze waren sie aktiv. Eskortiert von vorausfahrenden "Piloten", die vor der Polizei warnen sollten, wurden die Fahrzeuge nach Polen in eine Garage geschafft, dort zerlegt und verkauft.

Gemeinsamen Ermittlungen von polnischen und deutschen Behörden ist es zu verdanken, dass in Frankfurt jetzt nicht nur Handlanger auf der Anklagebank sitzen, sondern laut Staatsanwaltschaft auch der Gründer und Kopf der Bande. Jener 46 Jahre alte Jaroslaw J. und ein weiterer Angeklagter wurden von Polen an Deutschland ausgeliefert. Sie sitzen inzwischen seit mehr als einem Jahr im Gefängnis.

Auch wegen der langen Untersuchungshaft war für die Kammer um den Vorsitzenden Ulrich Karkmann Eile geboten, nun endlich mit dem Prozess zu beginnen. Aber genau das versuchten drei Pflichtverteidiger am Donnerstag zunächst noch zu verhindern, bevor die Anklage schließlich doch vorgetragen werden konnte.

Mit großer Pose, dem Vorsitzenden immer wieder ins Wort fallend, verlangte einer der Juristen eine Aussetzung des Verfahrens noch vor Verlesung der Anklageschrift für mindestens vier Wochen, da ihm Zeit gefehlt habe, sich in die Akten einzuarbeiten. Zwei Anwältinnen äußerten sich ähnlich.

Womit sie wohl nicht gerechnet hatten, war die scharfe Reaktion der Staatsanwaltschaft. Anklagevertreter Peter Sostarik drehte nämlich den Spieß um und regte beim Vorsitzenden an, die drei Pflichtverteidiger wegen Inkompetenz von ihren Aufgaben zu entbinden. Wer nicht in der Lage sei, bei Verteidigerkollegen nach Akten zu fragen, dem fehle es möglicherweise "an Fähigkeit und Bereitschaft", ein solches Mandat zu übernehmen, erklärte Sostarik. Er verwies darauf, dass die betreffenden Angeklagten bereits je einen mit den Akten vertrauten Anwalt hätten und die neuen Pflichtverteidiger lediglich zusätzlich an Bord seien.

Eine jener Anwälte, die bereits länger dabei sind, sprang daraufhin ihren Kollegen bei. Sie habe ebenfalls erst am Montag Akteneinsicht erlangt, kritisierte sie. Staatsanwalt Sostarik konterte: "Die Zeit hat Ihnen offenbar gereicht, schließlich haben Sie keinen Antrag auf Aussetzung gestellt. Warum soll es dann nicht auch für die anderen zu schaffen gewesen sein?"

Ulrich Karkmann appellierte nun an Sostarik, doch bitte Provokationen zu unterlassen. Sonst würde man am Ende stundenlang über Kleinigkeiten streiten. Der Staatsanwalt erwiderte: "Ich kann mich äußern, wie ich es für richtig halte, so lange es rechtlich zulässig ist."

Nach kurzer Beratung wies die Kammer die Anträge der Verteidiger schließlich zurück. Ein zügiger Fortgang des Prozesses sei wichtiger als mehr Zeit für das Aktenlesen, hieß es zur Begründung. Die Pflichtverteidiger hätten zudem die Möglichkeit ungenutzt gelassen, die Akten zu den Geschäftszeiten im Gericht einzusehen. Karkmann erklärte, dass die ersten Zeugen ohnehin erst am 2. Januar gehört werden sollen. Dann wird sich auch zeigen, ob die Angeklagten aussagen möchten. Über den Jahreswechsel hätten die Anwälte nun Gelegenheit, sich einzulesen, so der Vorsitzende. In dem Verfahren sind 13 Verhandlungstage zunächst bis Ende Februar geplant.