Mutter klagt Ã¼ber Busfahrerverhalten

Lüdersdorf (MOZ) "Dieses Verhalten ist skrupellos", machte die Lüdersdorferin Stephanie Zins ihrem Ärger am Telefon Luft. Vergangene Woche war ihre Tochter, die in Wriezen das Gymnasium besucht, auf dem Rückweg von der Schule. Wie immer wollte sie die Buslinie 885 bis nach Lüdersdorf nehmen. An der Bushaltestelle fiel dem 13-jährigen Mädchen jedoch auf, dass sie ihr Portmonee und damit auch ihren Schülerbeförderungsausweis vergessen hatte. Sie fragte beim Busfahrer an, ob er sie trotzdem mitnehmen könnte, erzählt die Mutter. Der Busfahrer entgegnete, dass er dies ohne Geld nicht machen könne, so Stephanie Zins. Das Mädchen beteuerte wieder, dass sie ihr Portemonee vergessen habe und damit auch ihr Geld. Eine andere Schülerin hinter ihr bemerkte die Auseinandersetzung und lieh dem Mädchen die nötigen 1,50 Euro. "Die Busfahrer nehmen die Kinder jeden Tag mit und kennen sie eigentlich", sagte Stephanie Zins. "Ich verstehe dieses Verhalten nicht. Wie hätte meine Tochter von dort allein ohne Geld nach Haus kommen sollen?"