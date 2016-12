Dokumentieren, was war

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539606/

Nach Lage der Dinge werden sich die Ermittlungen nicht auf die Endphase des Kampfes um Ost-Aleppo beschränken können. Bevor Assads Truppen und die verbündeten Milizen aus Iran und Libanon einrückten, wurde die Stadt mit maßgeblicher Hilfe der russischen Luftwaffe sturmreif geschossen. Kein Wunder, dass Russland und der Iran unter jenen Staaten waren, die gegen die Resolution stimmten.

So wichtig die Dokumentation dessen ist, was war, auch auf Seiten der Rebellen - dass sie das weitere Kriegsgeschehen in Syrien beeinflusst, ist zweifelhaft. Ja, es kann fast ausgeschlossen werden. Assad hat sich als Machthaber erwiesen, der eher sein Land in Grund und Boden bombt als die Macht zu teilen. Solange er dabei von Russland und Iran unterstützt wird, die in Syrien eigene Interessen verfolgen, wird sich daran nichts ändern.