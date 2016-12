Hilfe fast immer mÃ¶glich

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Vor mehr als fünf Jahren ist im Landratsamt in der Klosterstraße ein Pflegestützpunkt eingerichtet worden. Bis einschließlich September hat es in diesem Jahr bislang 1018 Anfragen von Bürgern gegeben.

Wer eine neutrale und kostenlose Pflege- und Sozialberatung sucht, der ist im Pflegestützpunkt richtig. Sozialberaterin Petra Krüger teilt sich mit ihrer Kollegin Ilona Gesche die Arbeit. Die ist zwar als Pflegeberaterin angestellt, "aber wir achten da nicht so auf eine strikte Teilung", sagt Petra Krüger.

Dass die meisten Anfragen aus dem Landkreis Märkisch-Oderland kommen, ist verständlich. "Aber wir werden auch immer mal wieder aus dem Ausland angerufen, selbst aus Neuseeland", weiß die Sozialberaterin. Das seien dann Kinder, die sich um ihre hier in der Region wohnenden Eltern sorgten.

Im Zusammenhang mit der Pflegereform ist der Beratungsbedarf spürbar angestiegen. Wenn die Reform zum 1. Januar in Kraft tritt und dann statt der bisherigen Pflegestufen Pflegegrade von eins bis fünf gelten, "wird es noch mehr Anfragen zu den Neuerungen dazu geben", ist sich Petra Krüger sicher.

Generell sind die Fragen breit gefächert. Viele drehen sich ums Geld. Da geht es beispielsweise um Zuschussmöglichkeiten, wenn jemand seine Medizin nicht bezahlen kann. Auch die Finanzierung von Pflegeplätzen spiele in den Gesprächen eine wichtige Rolle. "Aber nicht immer geht es um das Finanzielle", sagt Petra Krüger. Immer wieder mal würden Frauen deutlich machen, dass sie ihren Mann möglichst lange bei sich zu Hause behalten wollten: "Die möchten dann wissen, wer ihnen wie dabei helfen kann", hat sie erfahren.

Petra Krüger hat ganz bewusst das Beispiel mit der Frau gewählt. Die Statistik weist nämlich aus, dass deutlich mehr Frauen als Männer Kontakt zum Pflegestützpunkt suchen. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es genau 169 Frauen und 131 Männer. Übrigens müssen die Bürger nicht in jedem Fall selbst in der Klosterstraße vorbeischauen. Die beiden Mitarbeiterinnen machen aus Hausbesuche.

Fast immer können die beiden Beraterinnen den Fragestellern helfen. Petra Krüger erinnert sich eigentlich nur an einen Bürger, bei dem das nicht so war.Wenn sie an dessen "Auftritt" im Stützpunkt denkt, kann sie nur den Kopf schütteln. Dabei ist ihre Beratertätigkeit breit gefasst. Dazu gehört auch Hilfestellung beim Ausfüllen von Unterlagen. "Natürlich freuen wir uns, wenn wir Menschen mit wirklich wenig Geld und Anspruch auf Unterstützung helfen können", sagt sie. In dem Zusammenhang wundert sie sich schon etwas darüber, "dass es immer noch Leute gibt, die uns nicht kennen".

Woher die Besucher mit ihren Fragen kommen? Die Sozialberaterin verweist auf Krankenhäuser, Rehakliniken, Altenheime und nicht zuletzt die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die sei ganz wichtig. "Wer zufrieden mit unserer Beratung war, der kommt selbst wieder und gibt seine Erfahrungen gern weiter."

Froh und auch ein wenig stolz sind Petra Krüger und Ilona Gesche, dass sie mit Mitstreitern das Netzwerk Demenz MOL erstellt haben, indem sie mit dem Thema befasste Ansprechpartner zusammengetragen haben. Gestartet worden ist inzwischen auch ein Runder Tisch für Pflege. Nicht zu vergessen die Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen.