Polizeibericht Eberswalde vom 22.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539609/

Senftenhütte. Ein Audi istam Mittwochmorgen bei Senftenhütte von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. In einer gemeinsamen Rettungsaktion konnte die im Auto eingeklemmte Fahrerin befreit werden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Angeblich soll ein weiterer Pkw am Unfall beteiligt gewesen sein.

Elektronikgestohlen

Eberswalde. Am Mittwoch gegen 16 Uhr haben Eigentümer eines Bungalows in der Eberswalder Gartenanlage Erlengrund einen Einbruch festgestellt. Die Diebe drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen DVD-Player sowie mehrere DVDs. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

VW-Transporter ausgebrannt

Heckelberg. Auf der Strecke zwischen Heckelberg und Brunow ist ein VW-Transporter ausgebrannt. Ein Lkw-Fahrer bemerkte den Kleinbus am Donnerstagmorgen, weil dieser die Straße blockierte. Er stand mitten auf dem Plattenweg. Der Fahrer informierte die Polizei. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, um nach Spuren zu suchen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachschadennach Einbruch

Panketal. Unbekannte sind zwischen Montag und Mittwoch im Mühlenweg in ein leerstehendes Wohnhaus eingedrungen. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.