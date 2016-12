Polizeibericht Freienwalde vom 22.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Freienwalde (moz) Angermünde/Hohenwutzen (MOZ) Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer konnten am Mittwoch durch Angermünder Bundespolizisten festgenommen werden. Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 4.30 Uhr auf der Bundesautobahn 11 einen 40-Jährigen in einem Reisebus, der in Richtung Bundesgrenze unterwegs war. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, suchte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken seit Januar 2014 nach dem verurteilten Straftäter. Er war wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 2000 Euro oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.