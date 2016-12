Polizeibericht Gransee vom 22.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee. Beim Einparken auf der Rudolf-Breitscheid-Straße stieß ein Nissan am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen einen parkenden Audi. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1 500 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Fahrzeuge berühren sich

Kraatz. Zwischen Kraatz und Osterne haben sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zwei Fahrzeuge berührt. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen sich ein Kia und ein Renault-Kleintransporter in die Quere. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1 000 Euro.

Zusasmmenstoß mit einem Reh

Zehdenick. Mit einem die Bundesstraße 109 zwischen Zehdenick und Neuhof querenden Reh stieß am Mittwoch gegen 10.45 Uhr ein VW zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3 000 Euro. Das Reh überlebte nicht.