Polizeibericht Neuruppin vom 22.12.2016

Brunne (RA) Einbrecher haben sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Brunne verschafft. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf. Sie durchsuchten mehrere Räume im Erdgeschoss und öffneten die Schubladen diverser Schränke. Daraus erbeuteten die Einbrecher Schmuck, zu dem laut Polizei zum Teil auch wertvoller Goldwaren gehörte. Die Hausbesitzer bemerkten am Mittwochnachmittag, dass eingebrochen wurde und riefen die Polizei. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Fliesen vonBaustelle geklaut

Neuruppin (RA) Fliesen im Wert von etwa 350 Euro sind aus einer Wohnung der Anlage an der Neuruppiner Seepromenade gestohlen worden. Die Wohnung in dem noch im Bau befindlichen Gebäudekomplex war abgeschlossen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch Zugang zu den Räumen. Von dort nahmen sie insgesamt 30 Quadratmeter Fliesen mit. Da keine Einbruchspuren an der Tür festzustellen waren, geht die Polizei davon aus, dass einer der Schlüssel benutzt wurde, von denen sich mehrere im Umlauf befinden.

Unfallflucht beiPolizei angezeigt

Neuruppin (RA) Eine 26-Jährige hat am Mittwoch eine Unfallflucht angezeigt. Die Frau hatte ihren BMW am rechten Fahrbahnrand vor ihrem Wohnhaus an der Neuruppiner Puschkinstraße abgestellt. Als sie am Mittwoch gegen 12.30 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte sie einen Lackschaden auf der linken Seite der vorderen Stoßstange. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den BWM gefahren ist und sich danach entfernte. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert.