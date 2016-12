Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 22.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt (MOZ) Am Mittwoch wurde bei der Polizei der Einbruch in einen Bungalow einer Gartensparte an der Güldendorfer Straße angezeigt. Dort sind Unbekannte offenbar in der Zeit zwischen 19. und 21. Dezember in die Räume und ein Nebengelass eingebrochen. Daraus haben sie ein Fahrrad gestohlen. Dem Besitzer des Bungalows entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.