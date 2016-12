Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 22.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt (MOZ) Bundespolizisten haben am frühen Mittwochmorgen elf serbische Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten, am Bahnhof gestellt. Gegen 3.30 Uhr überprüfte eine Streife eine größere Gruppe in der Bahnhofshalle. Die fünf Erwachsenen und sechs Kinder gehören zwei aus Serbien stammenden Familien an.