Weiterfahrt Richtung Polen untersagt

F├╝rstenwalde (moz) Fürstenwalde/Briesen (MOZ) In der Nacht zum Donnerstag kontrollierte die Polizei an der A 12, auf dem Rastplatz Kersdorfer See, einen Pkw VW, der einen Wohnanhänger zog. Die Fahrzeugkombination war in Richtung polnische Grenze unterwegs. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gegen ihn aufgenommen. Zur Gewährleistung des weiteren Verfahrens erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro, teilte die Polizei mit.