Mit Tanz und Gesang in die Ferien

Görzig (MOZ) Die 126 Schüler der Schule des Friedens in Görzig haben sich am Donnerstag noch einmal so richtig ins Zeug gelegt. Bevor sie sich in die wohlverdienten Weihnachtsferien verabschiedeten, präsentierten sie den anwesenden Gästen - Eltern, Großeltern, Lehrern und Einzelfallhelfern - in der rappelvollen Turnhalle ein vielseitiges Weihnachtsprogramm. Dargeboten wurden Tanz, Rollenspiel, Gesang, musikalische Einlagen und Krippenspiel. "Jeder Schüler ist heute involviert", erzählte Schulleiterin Sabine Limburg fröhlich.