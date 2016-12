Die enttÃ¤uschte Sehnsucht nach dem starken Staat

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539624/

In der Sache kann man daraus nichts lernen. Terror ist nicht gleich Terror. Die RAF war eine national handelnde Gruppe mit definiertem Opferkreis. Beim Islamischen Staat handelt es sich um eine international vernetzte Bewegung, deren todessehnsüchtigen Rekruten es völlig gleich ist, wen sie umbringen.

Die Begeisterung für Schmidts Ansprache offenbart zwei völlig andere Dinge: Die Sehnsucht nach einer entschlossenen Führungspersönlichkeit und die Sehnsucht nach einem starken, handlungsfähigen Staat. Weil beides fehlt, flüchten die Leute in die (scheinbare) Geborgenheit der alten Bundesrepublik.

Schmidts Nachfolgerin im Amt, Angela Merkel, hat es nach den Anschlägen nicht vermocht, die Deutschen aufzurichten. Sie scheint diese Rolle nicht annehmen zu wollen, vielleicht kann sie es auch nicht. Ihr Auftritt nach der Terrorfahrt auf dem Breitscheidplatz war nicht ermutigend. Sie sah so ohnmächtig aus wie sich ihre Zuschauer fühlten.

Wer auf einen starken Staat hofft, ist noch schlimmer dran. Man muss gar nicht rechts sein, um an ihm zu zweifeln. Wen kann der Staat noch kontrollieren, wenn er nicht einmal einen Gefährder wie Anis Amri kontrollieren kann? Was ist die europäische Zusammenarbeit wert, wenn nicht bemerkt wird, dass der Tunesier jahrelang in Italien in Haft saß, bevor er hierzulande Asyl beantragte? Der sichtbarste Ausdruck einer partiellen Schwäche des Staates dürfte aber sein, dass er gewaltversessene Männer wie Amri duldet, weil er unfähig ist, sie abzuschieben.

Der Anschlag von Berlin und Erkenntnisse bei der Suche nach dem möglichen Täter hat diese schon lange vorhandene Kritik noch einmal verschärft und ihr eine zusätzliche Wucht verliehen. Die widerlichen Attacken der AfD auf Merkel und andere Regierungsmitglieder ("Sie haben Blut an den Händen") werden weiter zunehmen. Merkel muss den Staat nun in die Lage versetzen, seine Aufgaben zu erledigen. Sonst werden zu viele den Glauben an ihn verlieren.