Kieferndamm-Ausbau auf der Kippe

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539625/

2013 hat die Gemeinde den Kieferndamm zwischen Woltersdorfer und Prager Straße ausgebaut. Das ist Teil des sogenannten Südrings. Aus Richtung Rüdersdorf soll die Trasse Jägerstraße - Kieferndamm - Forststraße eine Alternative zur Durchquerung Schöneiches in Richtung Berlin bieten. Nur das Stück Prager bis Stockholmer Straße auf dem Kieferndamm, das sind etwa 250 Meter, hat dort noch eine Kopfsteinpflaster-Decke.

Das soll 2017 endlich anders werden. 513 000 Euro stehen für den Ausbau dieses Abschnitts im Haushalt. Allerdings bekam dieser Posten vor dem Beschluss über den Gesamt-Etat einen Sperrvermerk, der mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Die jetzt vorgesehene Lösung sei allenfalls die zweitbeste, und angesichts personeller Veränderungen solle man doch noch mal versuchen, eine bessere zu erreichen, argumentierte Artur Pech von der Linkspartei.

Hintergrund: Die Gemeinde hat in ihrer Planung sehr lange darauf gesetzt, einen kleinen Streifen Wald auf der Südseite des Kieferndamms für einen Radweg in Anspruch zu nehmen. Doch genau da, wo heute die Fahrbahn endet, hört auch Schöneiche auf und Berlin beginnt. Doch die Hauptstadt wich in der Vergangenheit kein Jota. Also musste die Planung geändert werden. Jetzt ist ein Geh- und Radweg auf der Schöneicher Seite vorgesehen; in Richtung Hohenberge sollen Radfahrer einen Radstreifen bekommen, wie in der Bahnhofstraße in Erkner.

Jetzt also soll Ralf Steinbrück, der neue Bürgermeister, versuchen, in Abstimmung mit Berlin doch noch eine bessere Lösung zu finden. Steinbrück bereitet das einiges Kopfzerbrechen. Denn wenn es gelingt, die Berliner umzustimmen, muss vor dem Bau erst eine neue Planung erstellt werden. Zugleich macht die jetzt noch gültige Planung Baumfällungen auf Schöneicher Seite erforderlich, die müssen bis 28. Februar passiert sein. Die Zeit wird also knapp. Steinbrück will im neuen Jahr schnell das Gespräch mit Berliner Stellen suchen. Um 2017 noch bauen zu können, sagte er der MOZ, müsste der Sperrvermerk in der ersten Januar-Woche aufgehoben werden. Ob er bis dahin belastbare Aussagen aus Berlin hat, wird sich zeigen.

Die wichtigste Investition wurde nicht in Frage gestellt. 2017 will die Gemeinde mit dem Bau einer neuen Kita an der Jägerstraße beginnen. Sie soll insgesamt rund 1,12 Millionen Euro kosten, 720 000 Euro davon sind für 2017 vorgesehen. Weitere große Projekte sind ein Anbau an die Halle der Feuerwehr in der Brandenburgischen Straße, Investitionen in Kommunalwohnungen im Bunzelweg und der Friedrichshagener Straße sowie ein Grundstückserwerb für 440 000 Euro am Sportplatz. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 4,2 Millionen Euro geplant.

Alles in allem spiegelt sich die gute Lage der Wirtschaft auch im Schöneicher Haushaltsplan: Er weist als sogenanntes ordentliches Ergebnis ein Plus von 400 000 Euro aus.