UN-Resolution gegen Kriegsverbrechen

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa/AFP) Die Vereinten Nationen haben eine Resolution zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Das am Mittwoch in New York verabschiedete Abkommen erlaubt Vorarbeiten für eine spätere Rechtsprechung. Es sieht vor, dass die UN Informationen über mögliche Kriegsverbrechen in Syrien sammeln dürfen, um sie in Zukunft an eine Recht sprechende Institution zu übergeben. Bisher hatten sich die Staaten zum Syrien-Konflikt nicht auf eine solche Einrichtung oder einen Prozess einigen können.