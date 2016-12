MBS-Stiftung verteilt insgesamt 53Â 000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Geldsegen kurz vor Weihnachten: Insgesamt vier Projekte aus Oberhavel kommen in den Genuss von Fördermitteln der Stiftung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS). Zusagen erhalten haben der Arbeitslosenverband Brandenburg, der Kreisfeuerwehrverband Oberhavel, das Team Oberhavel aus Kremmenund die Brandenburgische Landesarbeitsgemeinschaft Theater in Schulen in Leegebruch. Die symbolischen Schecks wurden am Mittwoch in Potsdam überreicht. Die Oberhaveler Projekte teilen sich die Summe von 53 000 Euro mit drei weiteren Projekten aus dem Land Brandenburg.