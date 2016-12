Juristischer Dauerlauf

artikel-ansicht/dg/0/

Im September schien es, dass zumindest ein Aspekt in den Betrugsvorwürfen gegen die ehemalige Geschäftsführerin der städtischen Wohnungswirtschaft (Gewi) endlich abgeschlossen ist. Die Ex-Chefin hatte gegen die fristlose Kündigung geklagt, die ihr im Februar 2011 ausgesprochen worden war. Damals kamen das erste Mal Betrugsvorwürfe ans Tageslicht. Das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) hat nun die Zivilklage abgewiesen und damit der Gewi beziehungsweise dem Gesellschafter, der Stadt, in ihrem Handeln Recht gegeben. Eigenlicht wäre der Fall damit erledigt, da das OLG eine Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) nicht zugelassen hat. Doch es gibt einen juristischen Weg, den die ehemalige Geschäftsführerin nun noch beschreitet, eine sogenannte Zulassungsbeschwerde. Das BGH muss entscheiden, ob der Fall von solcher Allgemeinheit ist, dass er vor dem obersten Gericht doch noch einmal zu verhandeln ist - Ausgang ungewiss. Sowohl für die Klägerin als auch die Gewi ist dieser Weg nicht ganz unkompliziert, denn beim BGH sind nur bestimmte Rechtsanwälte zugelassen, die ihre Mandanten vertreten dürfen.

Für die Gewi bedeutet dies eine weitere Hängepartie. Das Unternehmen muss weiter Rückstellungen in der Bilanz bilden, für den Fall, dass die Kündigung doch ungültig war. Lohn oder eine Entschädigung müssten dann gezahlt werden, wahrscheinlich eine nicht unerhebliche Summe. Im Jahresabschluss 2014 des Unternehmens, der im Internet nachlesbar ist, heißt es dazu: "In mehreren zivilrechtlichen Klagen versucht die ehemalige Geschäftsführerin Gehalts- und Karenzansprüche gegen die Gewi durchzusetzen. Seitens der Geschäftsführung der Gewi und ihres Rechtsbeistandes wird das Risiko für die Gesellschaft als eher gering eingeschätzt."

Derweil ist in der eigentlichen juristischen Frage, nämlich bei der nach den Betrugsvorwürfen, noch keine Entscheidung abzusehen. Im April 2014, also vor mehr als zwei Jahren, hatte die Staatsanwaltschaft nach monatelanger Puzzelarbeit eine Anklageschrift vorgelegt, in der der ehemaligen Geschäftsführerin "gewerbsmäßige Untreue" in 328 Fällen vorgeworfen wird. Doch seitdem ist nicht viel passiert, außer dass sich im Landgericht zunächst die Wirtschaftskammer nicht für zuständig erklärt hat. Nun ist eine Strafkammer mit der Anklageschrift befasst. Sie muss zunächst darüber befinden, ob die Anklageschrift überhaupt zu einer Verhandlung zugelassen wird. Dass dies nicht selbstverständlich ist, hat das Amtsgericht Eisenhüttenstadt gezeigt. Dort sollte schon ein kleinerer Anklageaspekt verhandelt werden. Doch die Richter dort haben die Anklageschrift - es ging um den aus der Sicht der Staatsanwaltschaft unbefugten Gebrauch des Dienstwagen - nicht zugelassen.

Dass auch nach zweieinhalb Jahren beim Landgericht noch keine Entscheidung gefallen ist, liegt an der Zuständigkeit der Kammer, erklärt eine Gerichtssprecherin. Denn die Kammer entscheidet auch in Fällen, wo es um Untersuchungshäftlinge geht. Diese Fälle haben in jedem Fall Vorrang.