Aldi will erweitern

F├╝rstenwalde (MOZ) Aldi will im nächsten Jahr seinen Markt an der Ehrenfried-Jopp-Straße in Fürstenwalde abreißen und erweitert neu Bauen. Die Verkaufsfläche des jetzigen hat 800 Quadratmeter, der künftige 1200 Quadratmeter. Ziel dieser Aktion sei eine Modernisierung entsprechend heutiger Kundenwünsche. Unter anderem gehe es um breitere Gänge und Platz für mehr frische Produkte, erklärte ein Firmenvertreter jüngst im Stadtentwicklungsausschuss. Abriss und Neubau würden rund 18 Wochen dauern. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss jetzt die öffentliche Auslegung des entsprechenden Bebauungsplanes.