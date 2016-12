Schaum-Show fÃ¼r Woidke

artikel-ansicht/dg/0/

"Und, funktioniert alles?", erkundigt sich Dietmar Woidke am Donnerstagabend bei einem Rundgang über die Hauptwache der Fürstenwalder Feuerwehr. "Alles in Ordnung, die Prüfstelle hat sie abgenommen", konnte Feuerwehrchef Jörn Müller zufrieden antworten. Die Rede ist von den drei neuen Löschfahrzeugen, die die Stadt angeschafft hat. Die hauptamtliche Wehr bekommt eines, die ehrenamtlichen Löschzüge Mitte und Nord ebenfalls je eins.

"Das erste haben wir vor zwei Wochen aus Luckenwalde geholt", sagt Marcel Erben, die anderen beiden trafen am Montag und Dienstag in Fürstenwalde ein. Der 31-jährige Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr war bei der Einweisung im Werk Rosenbauer dabei. Jetzt zeigt er den anderen die neue Technik.

Als Müller und Woidke vorbeikommen, führen die Feuerwehrleute die moderne Schaumanlage vor. "Wohnungsbrände lassen sich mit ganz wenig Wassereinsatz löschen", erklärt Gruppenführer Jens Günther. Unter einer Brandwohnung werde bei einem Löscheinsatz nur kurz die Decke nass, mehr passiere aber nicht, fügt er an. Bislang verfügte die Wehr nur über ein Fahrzeug mit einer solchen Schaumanlage. Um Lkw-Brände auf der Autobahn zu löschen sei die Technik ebenfalls bestens geeignet.

Eigentlich sollte die Einweisung in die neuen Fahrzeuge über Weihnachten und Neujahr erfolgen, damit die sie am 7. Januar in Dienst gestellt werden können, sagt Christian Kaulisch, stellvertretender Stadtwehrführer für die ehrenamtlichen Kräfte. Es kam anders. Beim Großfeuer am vergangenen Wochenende, bei dem eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle am Pintsch-Ring abbrannte, rückte der erste Neuzugang gleich mit aus.

Zu fast 700 Einsätzen ist die Fürstenwalder Feuerwehr 2016 schon gefahren. 33 hauptamtliche und rund 60 ehrenamtliche Kräfte gehören zur Wehr. "Zu wenig, um die 100 wären gut", sagt Kaulisch. Aber immer noch besser als in Orten, die über keine hauptamtliche Wehr verfügen und die Einsatzfähigkeit teilweise kaum noch gewährleisten können. "Wir müssen uns für die Fläche des Landes Strategien überlegen", räumt Woidke auf Nachfrage ein. "Ein Modell wäre, weitere Berufswehren einzurichten", fügt er an. Aber dies müsse in Ruhe geprüft werden. Fakt sei aber, dass Berufswehren nicht die ehrenamtlichen Wehren ersetzen können. "Sie sind Herz und Rückgrat des Brandschutzes", betont Woidke. Vernünftige Ausstattung, gute Ausbildung, Unterstützung der Jugendwehren und Anerkennung würden sie attraktiver machen.

Die Fürstenwalder Feuerwehr hat in den zurückliegenden Jahres einiges an neuer Ausstattung bekommen. Drei Millionen Euro sind seit 2010 in neue Fahrzeuge geflossen, davon 2,5 Millionen aus Mitteln der Stadt", sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst. Allein 2016 kamen 1,7 Millionen Euro für neue Fahrzeuge zusammen, wovon 170 000 Euro Fördermittel waren, ergänzte er. Auf 2,2 Millionen Euro summieren sich die "laufenden Kosten", ohne Investitionen, jährlich.