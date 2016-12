Kleine Helden, kleine SanitÃ¤ter

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Druckverband - all das haben gut 150 Jungen und Mädchen in dieser Woche in der Diesterweg-Grundschule gelernt. Das mehrmals ausgezeichnete Erste-Hilfe-Projekt Pépinère aus Frankfurt war zu Besuch und führte einen dreitägigen Workshop durch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539635/

"Jeder kann ein Held sein" - dieser Spruch ziert das T-Shirt von Philipp Humbsch, und dieser Spruch ist das Lebensmotto des jungen Medizinstudenten, der in dieser Woche drei Tage in der Diesterweg-Grundschule verbrachte - gemeinsam mit elf anderen Medizinstudenten, Rettungssanitätern und Schulsanitätern aus der Gesamtschule 3. Sie alle wollen den Jungen und Mädchen zeigen, dass auch sie Helden sein können. Aber dafür müssen sie alle auch mal ein bisschen schwitzen und ihren Kopf anstrengen.

"Was sind die fünf ,A's, wenn ihr einen Verletzten findet", will Philipp Humbsch von den Erst- und Zweitklässlern wissen. Und prompt schnellen zig Arme nach oben. "Anschauen", sagt der Erste. "Richtig!" "Ansprechen!", fällt der Nächsten ein. "Richtig!" "Anfassen!" "Genau." Dann wird es schwieriger. Die Schüler grübeln. "Atmung prüfen?", fragt ein Junge? "Richtig! Und wie lange?", will Humbsch wissen. "Zehn Sekunden." "Super." Und dann wird auch das letzte A genannt: "Anrufen!" "Und zwar die?" "Eins, eins, zwei" erschallt es im Chor. Jeder, der eine Frage richtig beantworten kann, wird auf der Heldentafel verewigt - so wie auch Juliette. Die wusste nämlich, was das Wichtigste bei der Ersten Hilfe ist: Eigenschutz. "Euch darf nichts passieren! Bringt euch nicht in Gefahr!" Immer wieder ruft Philipp Humbsch das in den Raum. Er predigt es fast schon - mit Erfolg: Die Kinder erinnern sich daran.

Der 25-jährige Medizinstudent aus Frankfurt hat das Projekt Pépinère im Februar ins Leben gerufen, um Schüler in ganz Brandenburg in Erster Hilfe auszubilden. Warum? Weil Ersthelfer immer gebraucht werden - vor allem auch auf dem Land, wo es eben auch mal einige Minuten dauert, bis ein Rettungswagen vor Ort ist. Außerdem ist Humbsch von einer Statistik geschockt, die besagt, dass nur 17 Prozent der Brandenburger Erste Hilfe leisten würden. "Das ist viel zu wenig", sagt er. Zumal jeder für die Fahrerlaubnis einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe. Allerdings würden sich die meisten schlicht nicht trauen, das Gelernte anzuwenden, aus Angst, etwas falsch zu machen.

Kinder sind neugierig und lernen gern, deshalb dachte er sich, warum nicht auch schon in der Grundschule mit der Ausbildung beginnen? Junge Sanitäter gab es schon zu DDR-Zeiten. "Mittlerweile haben wir landesweit über 1000 Kinder ausbilden können", berichtet er stolz in einer kurzen Pause. Er und sein Team waren unter anderem in Schulen in Frankfurt, Seelow und eben auch in Eisenhüttenstadt. Zunächst ging es an die Goethe-Grundschule und jetzt in die Diesterwegschule. "Wir machen das alle in unserer Freizeit", betont der Medizinstudent. Und Andrea Henschel, die kommissarische Schulleiterin ist froh darüber. Sie habe den Tipp von Simona Schmöche, der Leiterin der Goetheschule, erhalten, und sofort zugesagt. Statt Unterricht in Mathe, Deutsch und Kunst sollte es nun drei Tage lang um Reanimation, stabile Seitenlage und Verbände gehen. Gekostet hat das die Schule nichts. Und die Schüler profitieren. "Klar, das macht Spaß!", sagt Erik, der etwas außer Puste ist, weil er gerade fünf Minuten lang, Herzdruckmassage und Beatmung an einer Gummipuppe geübt hat. Später legt der Elfjährige auch noch Druckverbände an. Erstaunlich ist, dass die Kinder spuren, wenn Philipp Humbsch oder seine Team-Mitglieder etwas sagen. Da stehen sie sogar stramm. Mädchen und Jungen, Erstklässler und Sechstklässler. Wer am dritten Tag alle Stationen absolviert hat, bekommt ein "Helden-Diplom".

"Die machen das klasse", findet Rita Werner. Und die Lehrerin meint nicht nur ihre Schüler, sondern vor allem auch das Pépinère-Team, das mittlerweile zig Auszeichnungen erhalten hat - unter anderem den Förderpreis Helfende Hand in der Kategorie Nachwuchsarbeit. Den überreichte Innenminister Thomas de Maizière persönlich in Berlin. "Das alles funktioniert nur durch Spenden", sagt Humbsch. Die Unfallkasse helfe beispielsweise, aber auch das Deutsche Rote Kreuz sowie Unternehmen vor Ort, die Verbandsmaterialien spenden. Und die Wohnungsbaugenossenschaft hat dem Helden-Team eine Gästewohnung zur Verfügung gestellt, damit es pünktlich beim Einsatz in der Diesterwegschule sein kann.