Marc PÃ¶thke verteidigt seinen Titel

Neuruppin (RA) Vereinsmeister des Weihnachtskegeln des BBC 91 wurde Marc Pöthke. Bereits zum 26. Mal seit der Gründung am 22. März 1991 wurde der beste Allrounder gesucht. 60 Würfe, 40 davon Bohle und 20 im Bowling, mussten am Freitag alle Teilnehmer absolvieren. Die Verantwortliche im kulturellen Bereich, Heike Lebrun, hatte gute Arbeit geleistet und 25 Preise für die Siegerehrung besorgt.

