Investor fÃ¼r Zahnradwerk dringend gesucht

Jahrelang galt das Zahnradwerk in Pritzwalk (Prignitz) als Vorzeigeunternehmen. Im November aber musste Geschäftsführer Heiner van de Loo, seit 1993 in der Firma am Ruder, Insolvenz anmelden. Nun wurde eine Transfergesellschaft eingerichtet, in die nach Angaben von Sanierungsmanager Sven Peters von der Potsdamer Unternehmensberatung Centuros 67 Zahnradwerker wechseln. Weitere 14 bisher Beschäftigte verlassen den Betrieb - weil ihre Zeitverträge auslaufen oder weil sie in den Ruhestand gehen. Bleiben noch 165 Mitarbeiter - im Jahr 2015 hatte die Belegschaft noch 300 Arbeitnehmer umfasst. Laut Sven Peters habe man nun "eine Personalstruktur, die eine erfolgreiche und kostendeckende Fortführung des Betriebs erlaubt".

Damit nicht genug: Die auf demselben Gelände angesiedelte Tochterfirma Pricogear, die auf Teile für Windräder spezialisiert war, hat nach Angaben von Stefanie Jahn, der 1. Bevollmächtigten der IG Metall Potsdam und Oranienburg, allen 30 Mitarbeitern gekündigt. Die Geschäftsführung habe sich nicht einmal getraut, dass den Betroffenen ins Gesicht zu sagen. Die Familie van de Loo solle nun, sagt die Gewerkschafterin, zumindest dafür sorgen, dass auch diese 30 Mitarbeiter in die Transfergesellschaft gehen können.

Einig sind sich Sven Peters und Stefanie Jahn, dass gute Chancen bestehen, die Mitarbeiter innerhalb von maximal neun Monaten aus der Transfergesellschaft, wo sie 80 Prozent des letzten Nettolohnes erhalten, rasch in neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Fachleute aus Metallberufen seien in der Region gefragt und die Mitarbeiter des Zahnradwerks in Pritzwalk hätten traditionell eine ausgezeichnete Ausbildung. Allerdings gibt Stefanie Jahn zu, dass es der IG Metall schwer gefallen sei, die deutliche Reduzierung der Mitarbeiterzahl mitzutragen. Es habe sehr schwierige Gespräche gegeben. "Aber der Insolvenzverwalter hat ganz klar gemacht: Ohne eine solche Lösung ist der Weiterbetrieb nicht zu gewährleisten."

Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff lobt denn auch: "Hier haben alle an einem Strang gezogen." Nun sei man in Gesprächen mit möglichen Investoren. Er sehe "gute Aussichten, hier bereits im ersten Quartal 2017 eine für das Unternehmen richtige Lösung für die Zukunft zu finden".

Bis dahin aber ist die finanzielle Lage offenbar alles andere als rosig. Laut Gewerkschafterin Stefanie Jahn müssen gerade Maschinen verkauft werden, um die Vorfinanzierung von Aufträgen, also etwa den Materialeinkauf, sicherzustellen. Sanierungsmanager Sven Peters räumt zwar den Verkauf von Maschinen und Werkzeugen ein, womit man Liquidität ins Unternehmen bekommen habe, allerdings sei das Verkaufte auch gar nicht mehr in Pritzwalk benötigt worden.

Das Werk gilt als Spezialist für Zahnräder, Kupplungen, Antriebselemente mit mehr als 45 Jahren Erfahrung. Heiner van de Loo hatte als einen Grund für die immer größeren Schwierigkeiten der Firma den niedrigen Ölpreis genannt. Der brachte viele amerikanische Unternehmen in Schwierigkeiten, die mit dem umstrittenenen Fracking-Verfahren Öl aus Schiefergestein gewinnen. Und an solche Ölfirmen hat das Zahnradwerk viel geliefert. Auch mit erneuerbaren Energien bekam man Probleme: Zahnräder für Windkraftanlagen verkauften sich auch nicht mehr so gut wie noch Jahre zuvor. Dazu klagte van de Loo über von der Bahnindustrie nicht bezahlte Aufträge sowie Verluste durch die Russland-Sanktionen.

Nun muss sich möglichst rasch ein neuer Eigentümer finden, der auch neue Absatzmärkte erschließen kann.