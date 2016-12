Courage-Bus an den Verein Ã¼bergeben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539640/

Er freue sich, dass so schnell für Ersatz gesorgt werden konnte, sagte Hirth am Donnerstag bei einem Treffen der Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF, Birkenwerder), Steffen Apelt (CDU, Hohen Neuendorf) und Dr. Hans Günter Oberlack (FDP, Glienicke) im Rathaus Birkenwerder. Filippo Smaldino-Stattaus (SPD, Mühlenbecker Land) konnte nicht dabei sein, steht aber wie seine Kollegen hinter der Unterstützung von NmC. Die vier Bürgermeister, die auch Schirmherren des NmC sind, haben eine gemeinsame Erkärung dazu abgegeben, in der sie den "feigen und sinnlosen Brandanschlag auf das Demokratiemobil" auch "im Namen der überwältigenden Mehrheit der Bürgerschaft in unseren Kommunen" verurteilen.

"Ziemlich schnell und unkompliziert zu helfen, war die Devise", sagte Steffen Apelt. "Nun sind wir schnell zu einer Lösung gekommen." Von ihm war die Initiative einer finanziellen Unterstützung ausgegangen, über die er in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung die Abgeordneten informiert hat. Er werde aus Restmitteln 5 000 Euro zur Verfügung stellen. Dieselbe Summe bestätigte Stephan Zimniok für Birkenwerder, wo das Geld ebenfalls aus Haushaltsresten genommen wird. Glienicke hatte ein Wertgutachten über das Fahrzeug erstellen lassen, weil es verkauft werden sollte. Demnach hat das Auto noch einen Wert von 4 200 Euro. 800 Euro gibt Glienicke dann noch dazu.

Das Demokratie-Mobil, das oft bei Veranstaltungen durch seinen Aufsatz auf dem Dach präsent war, wurde am 12. Dezember durch einen Brandanschlag schwer beschädigt, wobei auch die Innenausrüstung und viele Materialien des Vereins zerstört wurden.

Der Bus geht ins Eigentum des Vereins über und wird für den Bedarf umgestaltet und wieder als Demokratie-Mobil kenntlich gemacht. Das Feuerwehr-Rot soll zwar noch zu sehen sein, kündigte Thomas Hirth an, aber auch farblich werde der Wagen sicher verändert. Er kündigte auch an, dass sich die demokratischen Initiativen in den Gemeinden künftig noch stärker vernetzen und Signale für einen friedlichen Gedankenaustausch setzen wollen. "Denen, die nicht demokratisch agieren, wollen wir die Grenzen zeigen - aber keine gewalttätigen", so Thomas Hirth.

Nordbahngemeinden mit Courage hat zurzeit etwa 40 Mitglieder, die Hauptlast der Arbeit liege allerdings auf sehr viel weniger Schultern, sagte Hirth auf Nachfrage. Der Verein möchte so schnell wie möglich wieder arbeitsfähig sein. Der nächste Termin, bei dem das Mobil zum Einsatz kommen soll, ist eine szenische Lesung, die am Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, in der Borgsdorfer Kirche stattfindet.