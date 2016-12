"Together Berlin": Zehntausende zu Gedenkkonzert erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einem Konzert am Brandenburger Tor wollen Berliner Künstler und Politiker am Freitag der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt gedenken. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto "Together Berlin" für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Unter anderem sollen die Musiker Max Giesinger, Elen, Graham Candy, The Dark Tenor, Sebastian Hämer sowie Triple L und Valerio Lombardo auftreten.

Rund 50 Künstler mit zehn Auftritten bestritten das Programm, kündigte der Geschäftsführer der Event-Firma Wohlthat Entertainment, Rainer Wohlthat, an. Sie ist auch an der Silvesterparty am Brandenburger Tor beteiligt. Wohlthat rechnet mit mehreren zehntausend Besuchern, vor denen auch Politiker reden sollen. So sei der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angefragt, noch sei aber nicht sicher, ob er kommen werde. Vor Beginn des Konzerts um 15.00 Uhr wird es eine Gedenkminute geben.

Man wolle der Welt zeigen, dass Berlin zusammenhält, betonte Wohlthat. Für die Großveranstaltung werde das für Silvester entworfene Sicherheitskonzept gelten, das insofern am Freitag seine Generalprobe erlebe. Rund 320 Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge eingeplant, und es sollen gepanzerte Fahrzeuge auffahren. Das Brandenburger Tor werde gesperrt. Die Besucher sollen durch vier Zugänge auf das Gelände kommen.

"Es soll der Eindruck entstehen, dass man hier in Ruhe gedenken oder in der nächsten Woche feiern kann", sagte der Einsatzleiter der Polizei, Gunnar Berndt. Wohlthat zeigte sich begeistert darüber, wie reibungslos die Abstimmung mit den Behörden zu der sehr kurzfristig angesetzten Veranstaltung gelaufen sei.