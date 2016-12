Gemeinde soll Baugenehmigungsverfahren prÃ¼fen

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Die Wustermarker Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Sitzung gemäß eines Antrags der WWG, LINKEN unter Zustimmung der Zählgemeinschaft die Verwaltung dazu aufgefordert, Rechtsschutz gegen das Baugenehmigungsverfahren und die Baugenehmigung des Landkreises Havelland in Bezug auf die Planung und den Bau des Hermes-Logistikzentrums in Etzin in Anspruch zu nehmen. Weiterhin soll sich die Gemeinde aktiv für den Bau einer Umgehungsstraße für Wernitz einsetzen.

"Wir haben Hinweise von einer Anwaltskanzlei erhalten, dass es möglicherweise Verfahrensfehler gegeben haben könnte. Um Klarheit zu haben, haben wir den Antrag auf Prüfung zum Baugenehmigungsverfahren gestellt - vorsorglich ziehen wir sozusagen alle Register", sagte Tobias Bank, Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der Gemeindevertretung, der zugleich Kreistagsabgeordneter ist. "Sollten Fehler gemacht worden sein, würden wir verwaltungsrechtlich einen Baustopp erwirken wollen. Das hätten dann aber Juristen zu klären", betonte er weiter. Nach Meinung der Gemeindevertreter hätten in dem Verfahren die Nachbarkommunen Ketzins im Bauantragsverfahren beteiligt werden müssen. Sie sehen eine Eilbedürftigkeit. Die Genehmigung für das Vorhaben wurde allerdings offensichtlich auf Grundlage einer durch die Stadt Ketzin befürworteten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 01/00 "Mosolf Technikzentrum Etzin" erteilt.

Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) sagte dazu: "Die Baugenehmigung ist auf Grundlage des geltenden rechtskräftigen Bebauungsplan und des geltenden Baurechts erteilt worden, insofern können wir uns als Landkreis nichts vorwerfen lassen. Dennoch ist es natürlich jedem überlassen, eine rechtliche Prüfung auf den Weg zu bringen."

Mit Blick auf einen möglicherweise drohenden Verkehrskollaps in Wernitz durch die Ansiedlung von Hermes im Gewerbegebiet Etzin, nachdem bereits das Unternehmen Mosolf dort ansässig ist, will Lewandowski Vertreter des Infrastrukturministeriums, des Landkreises, der Gemeinde Wustermark und auch Kommunalpolitiker an einen Tisch holen, um auszuloten, was getan werden können, um die Verkehrssituation zu entschärfen. "Wie groß die Chancen stehen, eine vom Land finanzierte Umgehungsstraße zu bauen, wissen wir natürlich nicht", so der Landrat weiter.