Spanner im Schwimmbad

Oranienburg (OGA) Vorfall in der Umkleidekabine der Turm-Erlebniscity: Eine Mutter mit zwei Töchtern hat sich am Mittwoch bei der Polizei gemeldet, weil sie sich von einem älteren Mann sexuell belästigt fühlte. Als die Frau die Tür einer nicht verriegelten Kabine geöffnet habe, soll der Mann dort mit erigiertem Penis gestanden und sich ein Handtuch umgehängt haben, teilte die Polizei mit. Die Mutter sei weitergegangen, woraufhin der Mann noch in eine weitere Umkleidekabine geschaut haben soll, in der sich die zweite Tochter der Frau gerade umzog. Die Töchter sind zehn und elf Jahre alt.